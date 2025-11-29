Харитонов – о бое с Александром Емельяненко: «Я бы его поджопниками нокаутировал»
Харитонов высказался о возможном бое с Емельяненко.
Сергей Харитонов рассказал, как бы дрался с Александром Емельяненко.
«Он бы вышел со своей палкой, с которой он ходит по улицам, над людьми издевается. Он там дома рекламирует, еще какую-то херню. Клоун.
Мне бы сказали в лице его не бить, в корпус не бить, только поджопники можно. Я бы его поджопниками нокаутировал», – сказал тяжеловес ММА Харитонов.
Емельяненко дрался с Харитоновым в 2006-м. Александр победил техническим нокаутом в первом раунде.
Александр Емельяненко может подраться с Харитоновым: «Этот бой реален»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Ушатайка»
