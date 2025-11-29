Харитонов – о бое с Александром Емельяненко: «Я бы его поджопниками нокаутировал»

Харитонов высказался о возможном бое с Емельяненко.

Сергей Харитонов рассказал, как бы дрался с Александром Емельяненко.

«Он бы вышел со своей палкой, с которой он ходит по улицам, над людьми издевается. Он там дома рекламирует, еще какую-то херню. Клоун.

Мне бы сказали в лице его не бить, в корпус не бить, только поджопники можно. Я бы его поджопниками нокаутировал», – сказал тяжеловес ММА Харитонов.

Емельяненко дрался с Харитоновым в 2006-м. Александр победил техническим нокаутом в первом раунде.

