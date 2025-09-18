Наоя Иноуэ подерется с Аланом Пикассо в Эр-Рияде 27 декабря

Наоя Иноуэ получил нового соперника в Саудовской Аравии.

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ (31-0, 27 KO) подерется 27 декабря на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Соперником Иноуэ станет 25-летний мексиканец Алан Пикассо (32-0, 17 KO).

Иноуэ в прошлом бою победил Муроджона Ахмадалиева и сохранил титул абсолютного чемпиона мира.

