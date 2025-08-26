Отец Бенавидеса: «Мы уже приняли бой с Бетербиевым. Если Ярд травмируется, то бой с Артуром пройдет уже в ноябре»
Хосе Бенавидес высказался о возможном бое сына с Артуром Бетербиевым.
«Мы уже приняли бой с Бетербиевым. Мы уже сказали, что готовы. Затем, надеюсь, подеремся с Биволом. Именно эти бои сейчас имеют смысл. Если Ярд травмируется, то бой с Бетербиевым пройдет уже в ноябре», – сказал отец и тренер Давида Бенавидеса Хосе.
22 ноября Бенавидес проведет защиту пояса WBC против Энтони Ярда. У Артура Бетербиева на эту же дату назначен бой с Деоном Николсоном.
В последнем поединке 23 февраля Бетербиев проиграл раздельным решением судей Дмитрию Биволу. Для Бетербиева это поражение стало первым в карьере.
Артур Бетербиев: «Учитывая обстоятельства, я бы сначала подрался с Бенавидесом, а потом с Биволом»
