TKO Group может провести турнир с участием бойцов UFC, рестлеров WWE и боксеров

TKO Group может провести турнир с участием бойцов, рестлеров и боксеров.

Об этом рассказал журналист Билли Бхатти. По его словам, руководство компании планирует организовать ивент, на котором пройдут показательные рестлинг-бои, а также поединки по правилам ММА и бокса.

«Ожидается, что в этом или следующем году в Саудовскую Аравию привезут мега-кард, на котором будут представлены бокс, UFC или ММА, WWE. Это шоу должно стать этакой демонстрацией всего, на что способны TKO», – сказал Бхатти.

Напомним, что 5 марта президент UFC Дана Уайт объявил о создании собственного боксерского промоушена. В сенятбре-2023 состоялось слияние UFC и WWE.

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