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Усман ответил на критику полусредневесов за долгий простой: «Закройте рты и ждите»

Камару Усман резко обратился к полусредневесам UFC.

«Закройте рты. Никто не боится вас. Когда я буду здоров, то выйду драться. Так что заткнитесь, тупые полусредневесы. И ждите, когда я поправлюсь», − сказал полусредневес UFC Камару Усман, в последний раз дравшийся в октябре-2023, когда проиграл Хамзату Чимаеву.

Хоакин Бакли вызвал на бой Камару Усмана

Усман – о вызове Бакли: «Чувствую себя горячей штучкой в баре»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: подкаст Камару Усмана и Генри Сехудо
полусредний вес (MMA)
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