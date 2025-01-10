Усман ответил на критику полусредневесов за долгий простой: «Закройте рты и ждите»

Камару Усман резко обратился к полусредневесам UFC.

«Закройте рты. Никто не боится вас. Когда я буду здоров, то выйду драться. Так что заткнитесь, тупые полусредневесы. И ждите, когда я поправлюсь», − сказал полусредневес UFC Камару Усман , в последний раз дравшийся в октябре-2023, когда проиграл Хамзату Чимаеву.

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