Ислам Махачев: «Я подхожу к бою с Царукяном в лучше форме»
Ислам Махачев рассказал о подготовке к новому бою.
«Я подхожу к бою с Царукяном в лучше форме. Начал готовиться за три месяца. Перед предыдущим боем с Порье у меня было два месяца. Я не был в форме, находился в разъездах. Когда узнал о бое, вообще был в Саудовской Аравии, был Рамадан. Были другие планы, пришлось перестроиться», – сказал Ислам Махачев.
Махачев − о завершении карьеры: «Годы не предел, Бетербиеву 39 лет, а он лучший. Если пойму, что остановился, то завяжу»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Матч ТВ»
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