Ислам Махачев: «Я подхожу к бою с Царукяном в лучше форме»

Ислам Махачев рассказал о подготовке к новому бою.

«Я подхожу к бою с Царукяном в лучше форме. Начал готовиться за три месяца. Перед предыдущим боем с Порье у меня было два месяца. Я не был в форме, находился в разъездах. Когда узнал о бое, вообще был в Саудовской Аравии, был Рамадан. Были другие планы, пришлось перестроиться», – сказал Ислам Махачев .

Махачев − о завершении карьеры: «Годы не предел, Бетербиеву 39 лет, а он лучший. Если пойму, что остановился, то завяжу»