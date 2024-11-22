Ural FC 9: Мясников − Ковалев, Романов − Голуб и другие бои
22 ноября в Нижнем Новгороде пройдет турнир Ural FC 9, в главном бою которого встретятся Валерий Мясников (17-3-2) и Валерий Ковалев (6-2).
В соглавном событии встретятся Иван Романов (8-2) и Алексей Голуб (3-1).
Другие бои главного карда:
Жонибек Кадыров (6-1) против Богдан Плутахин (9-3);
Евгений Зеленцов (5-2) против Валерия Вишнякова (8-3);
Олег Косинов (13-7) против Данилы Волкова (6-3);
Талех Гамидов (6-1, 1 N/C) против Божибека Аминбоева (0-3).
Босс Ural FC допустил бой Емельяненко и Дацика: «Александр написал мне»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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