Ural FC 9: Мясников − Ковалев, Романов − Голуб и другие бои

22 ноября в Нижнем Новгороде пройдет турнир Ural FC 9, в главном бою которого встретятся Валерий Мясников (17-3-2) и Валерий Ковалев (6-2).

В соглавном событии встретятся Иван Романов (8-2) и Алексей Голуб (3-1).

Другие бои главного карда:

Жонибек Кадыров (6-1) против Богдан Плутахин (9-3);

Евгений Зеленцов (5-2) против Валерия Вишнякова (8-3);

Олег Косинов (13-7) против Данилы Волкова (6-3);

Талех Гамидов (6-1, 1 N/C) против Божибека Аминбоева (0-3).

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