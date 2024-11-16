Ник Диаз выбыл из поединка против Висенте Луке на UFC 310. Его заменит Темба Горимбо

Ник Диаз снова не подерется с Висенте Луке.

Журналист MMA Mania Алекс Бехунин утверждает, что Ник Диаз снялся с поединка против Висенте Луке на UFC 310.

Диаза заменит Темба Горимбо.

Горимбо в октябре победил Нико Прайса единогласным решением судей. Всего у него 14 побед и четыре поражения.

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