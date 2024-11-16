Ник Диаз выбыл из поединка против Висенте Луке на UFC 310. Его заменит Темба Горимбо
Ник Диаз снова не подерется с Висенте Луке.
Журналист MMA Mania Алекс Бехунин утверждает, что Ник Диаз снялся с поединка против Висенте Луке на UFC 310.
Диаза заменит Темба Горимбо.
Горимбо в октябре победил Нико Прайса единогласным решением судей. Всего у него 14 побед и четыре поражения.
Шавкат Рахмонов: «Разочарован в нашем дивизионе. Гэрри – единственный, кто ответил за свои слова»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Алекса Бехунина
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости