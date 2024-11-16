Холифилд готов к третьему бою с Тайсоном: «Никаких проблем»

Эвандер Холифилд готов к поединку с Майком Тайсоном.

«Я готов, вы знаете. Никаких проблем», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд .

Напомним, Холифилд дрался с Тайсоном в 96-м и 97-м, победив оба раза.

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