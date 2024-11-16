Холифилд готов к третьему бою с Тайсоном: «Никаких проблем»
Эвандер Холифилд готов к поединку с Майком Тайсоном.
«Я готов, вы знаете. Никаких проблем», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд.
Напомним, Холифилд дрался с Тайсоном в 96-м и 97-м, победив оба раза.
Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис и Шугар Рэй Леонард приехали на бой Тайсона против Пола
Майк Тайсон может подраться с Холифилдом: «В Саудовской Аравии есть люди, которые хотят это увидеть»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Strong Black Lead
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости