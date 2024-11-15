UFC отказался от новых перчаток. Уайт заявил о многочисленных жалобах
Президент UFC Дана Уайт заявил, что лига отказалась от новых перчаток, в которых бойцы выступали с июня. По словам Уайта, такое решение вызвано многочисленными жалобами.
Джон Джонс и Стипе Миочич, которые возглавят UFC 309, подерутся в старой версии перчаток.
В UFC стало сильно меньше нокаутов. Виноваты новые перчатки, которые вообще-то тоньше старых?
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Championship Rounds
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