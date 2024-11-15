UFC отказался от новых перчаток. Уайт заявил о многочисленных жалобах

Президент UFC Дана Уайт заявил, что лига отказалась от новых перчаток, в которых бойцы выступали с июня. По словам Уайта, такое решение вызвано многочисленными жалобами.

Джон Джонс и Стипе Миочич, которые возглавят UFC 309 , подерутся в старой версии перчаток.

В UFC стало сильно меньше нокаутов. Виноваты новые перчатки, которые вообще-то тоньше старых?