В UFC стало сильно меньше нокаутов. Виноваты новые перчатки, которые вообще-то тоньше старых?

«Полная лажа – качество, как у вьетнамских сандалий».

В 2024 году UFC обновили главный элемент бойцовской амуниции – перчатки. Среди главных нововведений – измененная форма, которая по задумке должна защитить от случайных тычков в глаз, уменьшенная масса (с четырех до трех унций), обновленный дизайн и новые материалы.

«Мы работали над этими перчатками последние годы с лучшими дизайнерами, инженерами и атлетами в мире. Новые перчатки изменят мир смешанных единоборств. Они будут более легкими, лучше прилегать к рукам, предотвращать травмы и обеспечивать максимальную гибкость в течение поединка», – хвалился Дана Уайт.

Но что-то пошло не так. Количество нокаутов в новых более тонких перчатках заметно уменьшилось, а бойцы жалуются на качество экипировки.

Новые материал, крепкая застежка и уменьшенный вес. Так что изменилось?

Прошлые перчатки UFC не менялись почти 10 лет. На самом деле даже больше – старый дизайн во многом повторял еще более древние перчатки Ouano, использовавшиеся еще в нулевых. В усовершенствованной версии улучшилось качество: минус лишние швы, плюс более дорогие материалы, но форм-фактор оставался прежним.

Главная проблема старых перчаток – тычки в глаз. Как рассказывали бойцы, в них тяжеловато согнуть пальцы в кулак. Из-за этого многие оставляли ладонь открытой, а пальцы вытягивали вперед. Результат – куча остановок поединков из-за тычков в глаз.

Для проектирования нового дизайна, способствующего уменьшению тычков в глаз, UFC привлекли компанию VICIS, специализирующуюся на экипировке для американского футбола. «Мы постоянно обменивались сообщениями, задавали им вопросы. Как прошли тесты? Какой материал вы используете? Почему именно этот? Когда мы получили первый образец, то сразу же начали оценивать его на руке», – рассказывал вице-президент UFC Эмбер Морр.

Что изменили инженеры и дизайнеры VICIS? Первое – материалы. В новой перчатке используется технология VICIS RFLX, благодаря которой часть урона поглощается. По логике производителей благодаря многослойной структуре материалов перчатки облегают руку бойца и защищают от травм.

Другие важные фишки касаются самой конструкции перчатки. VICIS совместно с UFC разработали новую застежку, благодаря которой пространство для пальцев соперника между перчаткой и рукой бойца значительно уменьшилось. Сократилось количество швов и добавился дополнительный слой накладки, позволяющий защитить пальцы бьющего от травм и сохраняющий сжатое положение руки.

Еще несколько значительных деталей. Вес перчаток уменьшился на одну унцию – теперь он находится в диапазоне от трех до пяти унций. Похоже, разработчики добились этого благодаря той самой новой технологии многослойных материалов VICIS. Изменилась размерная сетка, а сама перчатка стала более узкой – убралось лишнее пространство, не покрывающее саму руку.

Первый же турнир – несколько тычков в глаз, а процент нокаутов опустился до минимума последних четырех лет. Провал?

Новые перчатки тестировались во время нескольких поединков на «Претендентской серии Даны Уайта», а релиз состоялся на UFC 302. Первый турнир – провал. Уже в прелимах рефери остановили несколько боев из-за тычков в глаз – как раз то, что новые перчатки должны были остановить. А в главном поединке вечера у Ислама Махачева отклеилась надпись UFC со стороны костяшек – большие вопросы к качеству материалов.

Главное изменение, которое заметили некоторые фанаты: после появления новых перчаток в UFC резко снизилось количество нокаутов и нокдаунов. На UFC 302, например, не было ни одного. Последний раз такая аномалия фиксировалась на турнире UFC Fight Night 198 в ноябре-2021 – за 2,5 года до UFC 302.

С введения новых перчаток прошло больше пять месяцев – все это время количество нокаутов падает. Показательная статистика: средний процент нокаутов в 10 турнирах, прошедших перед UFC 302 – 31,25, а средний процент нокаутов в 10 турнирах, прошедших перед последним номерным UFC 308 – 19,88. Наименьший показатель за более чем четыре года.

На графике взят промежуток с июля-2020 по октябрь-2024

Падение количества нокаутов – парадоксально, учитывая, что плотность и вес перчаток заметно уменьшились. Одна из возможных причин – новые технологичные материалы, из которых изготовлены накладки на костяшках бойцов. В материале UFC о новых перчатках указывается, что их задача – оберегать от травм руки бьющего бойца, но, возможно, побочным эффектом стал сниженный урон от ударов.

А что думают бойцы? Порье похвалил, Махачев и Орловский – жестко критикуют

Реакция бойцов – разная. Те, кто тестировал перчатки перед релизом, не отмечали проблем. Даже наоборот: Ванесса Демопулос, Джулиан Эроса и другие бойцы хвалили комфортное строение и материалы. Но уже после первого большого турнира пошел негатив.

«Все говорят, остановят ли новые перчатки тычки в глаз? Слушайте, это никогда не изменится. Это ММА и это часть игры», – сказал Рэнди Браун, после чего подтвердил слова в первом же поединке мейн-ивента UFC 302, случайно ткнув в глаз Элизеу дос Сантоса.

Новые материалы перчаток не впечатлили Ислама Махачева: «Они очень жесткие, как я и сказал. Они будут наносить рассечения, я думаю, сильнее. Потому что последние перчатки UFC были мягкие. Эти пожестче».

Жестче выразился Андрей Орловский: «Да, полная лажа. Качество такое, как будто, знаете, на советском рынке продавали вьетнамские сандалии, у которых качество было не очень. Вот с перчатками такое же впечатление – что просто сэкономили».

Другой участник мейн-ивента UFC 302 Дастин Порье, наоборот, высоко оценил новые перчатки. Он согласился с бойцами, участвовавшими в тестировании, отметив материалы и комфортную посадку на руке: «Мне они нравятся больше. В них проще сжать руку в кулак, чем в прошлой версии. Они были слишком жесткими и прямыми».

Если комфорт и оценка качества материалов – субъективны, то сниженное количество нокаутов – факт, подтвержденный статистикой. Но будет ли UFC в ближайшее время снова менять перчатки? Вряд ли. Вероятно, нам просто придется привыкнуть к снижению количества нокаутов на 10-15%. Не критичному, но достаточно заметному.

«Хочу поговорить с мудаком, которому понравилась эта идея». Что не так с новыми перчатками UFC?

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Фото: Gettyimages /Luke Hales, Carmen Mandato; ufc.com