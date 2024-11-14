Анкалаев – о возвращении старых перчаток на UFC 309: «Возможно, чтобы Джонс смог тыкать в глаза»

Магомед Анкалаев высказался о возвращении старых перчаток на турнир UFC 309.

«Возможно, чтобы Джон Джонс смог тыкать в глаза», – написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.

Напомним, что на турнире UFC 309 Джонс подерется со Стипе Миочичем .

В UFC стало сильно меньше нокаутов. Виноваты новые перчатки, которые вообще-то тоньше старых?

Джонс – о смене перчаток на UFC 309: «Я рад, новая модель была очень тесной и неудобной»