Анкалаев – о возвращении старых перчаток на UFC 309: «Возможно, чтобы Джонс смог тыкать в глаза»
Магомед Анкалаев высказался о возвращении старых перчаток на турнир UFC 309.
«Возможно, чтобы Джон Джонс смог тыкать в глаза», – написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.
Напомним, что на турнире UFC 309 Джонс подерется со Стипе Миочичем.
В UFC стало сильно меньше нокаутов. Виноваты новые перчатки, которые вообще-то тоньше старых?
Джонс – о смене перчаток на UFC 309: «Я рад, новая модель была очень тесной и неудобной»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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