Тренер Тайсона показал порванную экипировку после ударов Майка: «А теперь представьте, что будет с лицом Пола»

Тренер Тайсона показал порванную экипировку после тренировки.

«Сломано. Просто порвал. Вы можете представить себе лицо Джейка?

Это была качественная экипировка. И даже она не смогла выдержать удары Майка.

А теперь представьте лицо Пола во время боя», – сказал тренер Рафаэль Кордейро.

Напомним, Тайсон подерется с Джейком Полом в ночь на 16 ноября на AT&T Stadium в Арлингтоне (США).

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