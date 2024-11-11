Тренер Тайсона показал порванную экипировку после ударов Майка: «А теперь представьте, что будет с лицом Пола»
Тренер Тайсона показал порванную экипировку после тренировки.
«Сломано. Просто порвал. Вы можете представить себе лицо Джейка?
Это была качественная экипировка. И даже она не смогла выдержать удары Майка.
А теперь представьте лицо Пола во время боя», – сказал тренер Рафаэль Кордейро.
Напомним, Тайсон подерется с Джейком Полом в ночь на 16 ноября на AT&T Stadium в Арлингтоне (США).
Майк Тайсон: «Джейк решил, будто это легкий бой для него. Почему я выиграю? Потому что я – Майк Тайсон»
Тайсон подерется с блогером Джейком Полом – в 58 лет! Это что еще за бокс в Техасе?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: TalkSport
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