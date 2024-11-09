Гаджи «Автомат» проиграл Олегу Фомичеву в главном событии RCC Hard 11
9 ноября в Тюмени состоялся турнир по кулачным боям RCC Hard 11, в главном событии которого прошел поединок между Гаджи «Автоматом» Наврузовым и Олегом Фомичевым.
Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Фомичева единогласным решением судей.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
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