Белал – Топурии: «Илия «Дидди» Топурия»
Белал Мухаммад отреагировал на оскорбление от Илии Топурии.
«Илия «Дидди» Топурия», – написал в соцсетях чемпион UFC Белал Мухаммад, прикрепив фото с поединка Топурии.
Топурия – о Белале: «Белал «Нюхатель промежности» Мухаммад»
Белал – о Топурии: «Начинает превращаться в грузинскую версию Ковингтона»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Белала Мухаммада
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