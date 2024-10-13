Тактаров – о поединке Бетербиев – Бивол: «Было бы неплохо вывести на чистую воду хотя бы одного из судей. Есть вероятность, что ему заплатили»

Олег Тактаров высказался о судействе в поединке Бетербиев – Бивол.

«Главное, что бой получился красивым, интересным, с разными тактиками. Не думаю, что кто-то из ребят явно выиграл поединок. Сказал бы, что они оба не проиграли.

Судейство? По большому счету, все все понимают. Если саудовцы еще пытаются сохранить уважение и доверие, вложив столько денег, то было бы неплохо вывести на чистую воду хотя бы одного из судей. Они должны пригласить этого человека и попросить аргументировать решение. Может, у него долги, или кто-то болеет, или ненавидит кого-то – я просто предполагаю.

Если судья не сможет аргументировать решение, то нельзя его больше подпускать к таким громким и ярким боям, которые все ждут. К таким боям нужно подпускать тройку проверенных судей, которым своя репутация дороже денег. Я ни в коем случае не говорю, что судье могли заплатить, но такая возможность тоже есть», – заявил экс-чемпион UFC Олег Тактаров .

Напомним, Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112) и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.

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