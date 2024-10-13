  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Тактаров – о поединке Бетербиев – Бивол: «Было бы неплохо вывести на чистую воду хотя бы одного из судей. Есть вероятность, что ему заплатили»
1

Тактаров – о поединке Бетербиев – Бивол: «Было бы неплохо вывести на чистую воду хотя бы одного из судей. Есть вероятность, что ему заплатили»

Олег Тактаров высказался о судействе в поединке Бетербиев – Бивол.

«Главное, что бой получился красивым, интересным, с разными тактиками. Не думаю, что кто-то из ребят явно выиграл поединок. Сказал бы, что они оба не проиграли.

Судейство? По большому счету, все все понимают. Если саудовцы еще пытаются сохранить уважение и доверие, вложив столько денег, то было бы неплохо вывести на чистую воду хотя бы одного из судей. Они должны пригласить этого человека и попросить аргументировать решение. Может, у него долги, или кто-то болеет, или ненавидит кого-то – я просто предполагаю.

Если судья не сможет аргументировать решение, то нельзя его больше подпускать к таким громким и ярким боям, которые все ждут. К таким боям нужно подпускать тройку проверенных судей, которым своя репутация дороже денег. Я ни в коем случае не говорю, что судье могли заплатить, но такая возможность тоже есть», – заявил экс-чемпион UFC Олег Тактаров.

Напомним, Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112) и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.

Давайте признаем: Бетербиев заслуженно победил Бивола. Интеллект проиграл напору и лучшей функционалке

«Как вернется из Чечни, его нужно отстранить». Кому из судей так досталось от команды Бивола?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sport24
logoОлег Тактаров
logoбокс
Бивол - Бетербиев
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ахмат» о победе Бетербиева над Биволом: «Чеченский боксер стал абсолютным чемпионом мира по боксу. Поздравляем Артура!»
12сегодня, 13:53
Бивол – о поражении Бетербиеву: «Не хочу комментировать итоги боя. Намерен вернуться на ринг и снова получить этот шанс»
8сегодня, 13:46
Вице-президент Top Rank Моретти – о скандальном судействе в поединке Бетербиев – Бивол: «Посмотрите на лицо Артура, а затем на Дмитрия»
16сегодня, 13:31
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Умар – об О’Мэлли: «Он слаб по MMA. У Шона нет ни грэпплинга, ни борьбы»
4сегодня, 17:03
Али Абдель-Азиз: «Рассчитываем, что Гейджи подерется в марте. С кем? Понятия не имею»
сегодня, 16:48
Топурия отправился в ОАЭ на бой с Холлоуэем: «Макс, тебе ######»
11сегодня, 15:05Фото
Команда Бивола опротестует результаты поединка с Бетербиевым
47сегодня, 14:36
Бивол – о выносливости: «Люблю смотреть бои Шугара Рэя Леонарда. Его движения – красота бокса»
1сегодня, 14:18
Бивол – о поражении Бетербиеву: «Не хочу комментировать итоги боя. Намерен вернуться на ринг и снова получить этот шанс»
8сегодня, 13:46
Вице-президент Top Rank Моретти – о скандальном судействе в поединке Бетербиев – Бивол: «Посмотрите на лицо Артура, а затем на Дмитрия»
16сегодня, 13:31
Топурия – о поединке Гейджи и Холлоуэя: «Мне было скучно, понравились только последние 10 секунд»
4сегодня, 13:17
Бивол – об ударах Бетербиева: «Бетонные. Принимал сквозь руку и аж до пяток доходили»
21сегодня, 12:02
Тренер Бивола: «После боя к нам подошел рефери и поздравил с победой»
33сегодня, 11:17
Ко всем новостям
Последние новости
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
10 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
527 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото