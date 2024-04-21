Усман – о Перейре: «Все бойцы среднего, полутяжелого и тяжелого веса попадают в беду, когда бьются с таким парнем»

Камару Усман предостерег соперников Алекса Перейры.

«Все бойцы в среднем, полутяжелом и тяжелом дивизионах попадают в беду, когда бьются с таким парнем, как Алекс Перейра. Если вы не пойдете по пути наименьшего сопротивления и позволите ему драться так, как он умеет лучше всего, то будут проблемы», – заявил экс-чемпион UFC Камару Усман.

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