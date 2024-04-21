Усман – о Перейре: «Все бойцы среднего, полутяжелого и тяжелого веса попадают в беду, когда бьются с таким парнем»

Теги UFC MMA Камару Усман Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Камару Усман предостерег соперников Алекса Перейры.

«Все бойцы в среднем, полутяжелом и тяжелом дивизионах попадают в беду, когда бьются с таким парнем, как Алекс Перейра. Если вы не пойдете по пути наименьшего сопротивления и позволите ему драться так, как он умеет лучше всего, то будут проблемы», – заявил экс-чемпион UFC Камару Усман.

Хилл хочет реванш с Перейрой: «Я усыплю его»

Прохазка надеется получить бой с Перейрой: «Готов подраться через две недели в Бразилии»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Справедливости ради : ни один парень из тяжёлого дивизиона в беду пока вроде не попал... А Перейра ух как хорош !
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий