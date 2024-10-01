  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Хабиб − о возобновление карьеры: «Без шансов. Вам не придется скучать по мне, мои братья будут чемпионами»
2

Хабиб − о возобновление карьеры: «Без шансов. Вам не придется скучать по мне, мои братья будут чемпионами»

Хабиб Нурмагомедов заявил, что не планирует возобновлять карьеру.

«Возобновление карьеры? Без шансов. Я помогаю братьям стать чемпионами. Вы, ребята, никогда не будете скучать по мне, потому что мы создаем чемпионов.

В нашей команде всегда будут чемпионы. Не беспокойтесь об этом», − сказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, что Хабиб завершил карьеру в 2020 году после победы над Джастином Гейджи.

Хабиб Нурмагомедов: «Я много ошибался и жалею об этом. Не люблю смотреть свои интервью – что я вообще нес?»

Хабиб – о деньгах: «С ними следует быть осторожным. Могу сказать, что богатая жизнь опаснее. Деньги тянут за собой проблемы»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Ушатайка»
logoUFC
logoMMA
logoХабиб Нурмагомедов
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хабиб Нурмагомедов: «Махачев подерется в январе. Скоро будет анонс»
929 сентября, 12:09
Хабиб сыграл в падел с Махачевым: «Игра была напряженной»
227 сентября, 14:02Фото
10 лучших залов мира, которые дали UFC больше всего чемпионов
2225 сентября, 21:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Календарь боев в MMA и боксе в октябре-2024
88сегодня, 09:30
Босс PFL – о дебюте Джейка Пола в ММА: «Планируем это мега-событие в 2025 году»
сегодня, 08:46
Умар Нурмагомедов проведет схватку по грэпплингу в Абу-Даби 25 октября
6сегодня, 08:21
Стрикленд − о бое Перейры и Раунтри: «Я просто не понимаю, как Халил может решить эту задачу»
1сегодня, 07:52
Бой Умара и Мераба может состояться в начале 2025 года (ТАСС)
3сегодня, 07:32
Первый канал покажет бой Бивола и Бетербиева в прямом эфире
38вчера, 18:57
Хабиб Нурмагомедов: «Я много ошибался и жалею об этом. Не люблю смотреть свои интервью – что я вообще нес?»
22вчера, 18:12
Нил ставит на Уиттакера в бою с Чимаевым: «Роберт – крепкий ублюдок»
7вчера, 16:25
Хабиб – о деньгах: «С ними следует быть осторожным. Могу сказать, что богатая жизнь опаснее. Деньги тянут за собой проблемы»
14вчера, 14:45
Арум – о поединке Бетербиев – Бивол: «Не верю, что в этом весе кто-то способен сдерживать Артура 12 раундов»
12вчера, 13:52
Ко всем новостям
Последние новости
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
127 сентября, 17:13Кино
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
19 сентября, 17:07Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото