Хабиб − о возобновление карьеры: «Без шансов. Вам не придется скучать по мне, мои братья будут чемпионами»
Хабиб Нурмагомедов заявил, что не планирует возобновлять карьеру.
«Возобновление карьеры? Без шансов. Я помогаю братьям стать чемпионами. Вы, ребята, никогда не будете скучать по мне, потому что мы создаем чемпионов.
В нашей команде всегда будут чемпионы. Не беспокойтесь об этом», − сказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, что Хабиб завершил карьеру в 2020 году после победы над Джастином Гейджи.
Хабиб Нурмагомедов: «Я много ошибался и жалею об этом. Не люблю смотреть свои интервью – что я вообще нес?»
Хабиб – о деньгах: «С ними следует быть осторожным. Могу сказать, что богатая жизнь опаснее. Деньги тянут за собой проблемы»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Ушатайка»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости