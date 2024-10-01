Хабиб − о возобновление карьеры: «Без шансов. Вам не придется скучать по мне, мои братья будут чемпионами»

Хабиб Нурмагомедов заявил, что не планирует возобновлять карьеру.

«Возобновление карьеры? Без шансов. Я помогаю братьям стать чемпионами. Вы, ребята, никогда не будете скучать по мне, потому что мы создаем чемпионов.

В нашей команде всегда будут чемпионы. Не беспокойтесь об этом», − сказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов .

Напомним, что Хабиб завершил карьеру в 2020 году после победы над Джастином Гейджи.

Хабиб Нурмагомедов: «Я много ошибался и жалею об этом. Не люблю смотреть свои интервью – что я вообще нес?»

Хабиб – о деньгах: «С ними следует быть осторожным. Могу сказать, что богатая жизнь опаснее. Деньги тянут за собой проблемы»