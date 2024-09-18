Официально: Саид Нурмагомедов подерется с Даниэлем Сантосом на UFC 308
Бой Саида Нурмагомедова и Даниэля Сантоса состоится в Абу-Даби.
26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 308, в прелимах которого пройдет поединок в легчайшем весе между Саидом Нурмагомедовым и Даниэлем Сантосом.
Нурмагомедов последний раз дрался в октябре-2023, когда победил Муина Гафурова. Сантос идет на серии из двух побед, оказавшись сильнее Джонни Муньоза и Джона Кастанеды.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Russia
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