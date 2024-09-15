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UFC 306 – самый кассовый турнир в истории промоушена и арены «Сфера»

UFC 306 – самый кассовый турнир в истории промоушена.

Журналист Аарон Бронстетер уточняет, что UFC заработал на билетах около $22 млн.

Кроме того, промоушен продал наибольшее количество атрибутики за один турнир.

Посещаемость составила 16 тысяч человек – все билеты проданы.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Аарона Бронстетера
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UFC 306
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