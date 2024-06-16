Чемпион ACA Абдулвахабов: «Слышал, что Чимаев отравился»

Абдул-Азиз Абдулвахабов объяснил, почему сорвался поединок Чимаев – Уиттакер.

«Слышал, что Хамзат отравился, и поэтому отказался от боя», – сказал чемпион АСА Абдул-Азиз Абдулвахабов.

Бой между Чимаевым и Уиттакером должен был состояться 22 июня и возглавить турнир UFC Saudi Arabia. Хамзата заменит .

Чимаев несколько раз оказывался в больнице во время подготовки к поединку с Уиттакером

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