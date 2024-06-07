«Кинопоиск» покажет документальный сериал «Империя UFC»

Теги UFC MMA Бокс/MMA/UFC

«Кинопоиск» эксклюзивно покажет документальный сериал «Империя UFC».

Сериал был снят в преддверии 30-летнего юбилея промоушена. В съемках проекта поучаствовали не только действующие, но и бывшие чемпионы UFC – одним из главных героев документального сериала стал Хабиб Нурмагомедов.

«Империя UFC» расскажет и о закулисной жизни организации. Над созданием проекта UFC работал совместно со стриминговой платформой Roku. Всего выйдет три эпизода – премьера первого состоится 8 июня.

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