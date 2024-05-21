Top Dog 29: все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
31 мая в Санкт-Петербурге состоится турнир по боям на голых кулаках Top Dog 29, в главном событии которого пройдет поединок за титул в легком весе между Кантемиром Калажоковым и Вячеславом Мещеркиным.
Где и во сколько смотреть Top Dog 29?
Прямую трансляцию проведет телеканал UDAR. Начало − в 19:00 по мск.
Главные бои турнира:
- Кантемир Калажоков против Вячеслава Мещеркина;
- Чингис Салбырын против Дмитрия Спивака;
- Николай Чибисов против Николая Горбунова;
- Серж Мишель против Магомеда Магомедова;
- Данила Чижов против Шахобиддина Егамова.
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