Top Dog 29: все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

31 мая в Санкт-Петербурге состоится турнир по боям на голых кулаках Top Dog 29, в главном событии которого пройдет поединок за титул в легком весе между Кантемиром Калажоковым и Вячеславом Мещеркиным.

Где и во сколько смотреть Top Dog 29?

Прямую трансляцию проведет телеканал UDAR. Начало − в 19:00 по мск.

Главные бои турнира:

Кантемир Калажоков против Вячеслава Мещеркина;

Чингис Салбырын против Дмитрия Спивака;

Николай Чибисов против Николая Горбунова;

Серж Мишель против Магомеда Магомедова;

Данила Чижов против Шахобиддина Егамова.

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