Минеев не хочет драться по правилам MMA из-за веса: «Только если Путин позвонит и попросит выйти. Тогда и до 57 кг сгоню, за Россию-матушку»

Владимир Минеев объяснил, почему не готов драться по правилам MMA.

«Не знаю, что должно случиться, чтобы я снова вернулся в MMA. 84 килограмма для меня сейчас как страшный сон. Если ты готовишься по MMA, то нужно прекращать всю деятельность, потому что плохо соображаешь.

Если Владимир Владимирович [Путин] позвонит и скажет: «Володь, по ММА надо выйти. Один на один, как раньше богатырей, выставляем? Подерешься?» С каким-нибудь Александром Усиком. Тогда подерусь – за Россию-матушку. Даже в 84 кг. Если Владимир Владимирович позвонит, ты и до 57 сгонишь», – заявил Владимир Минеев.

Напомним, поединок по правилам бокса между Минеевым и Магомедом Исмаиловым состоится 19 июля в Москве.

Владимир Минеев: «У Исмаилова какое‑то расстройство психики. Ему стоит обратиться к специалисту»

Гаджиев – о бое Минеева и Исмаилова: «Гонорары будут беспрецедентно максимальными»