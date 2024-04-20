Минеев не хочет драться по правилам MMA из-за веса: «Только если Путин позвонит и попросит выйти. Тогда и до 57 кг сгоню, за Россию-матушку»

Теги Владимир Путин MMA Александр Усик Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев объяснил, почему не готов драться по правилам MMA.

«Не знаю, что должно случиться, чтобы я снова вернулся в MMA. 84 килограмма для меня сейчас как страшный сон. Если ты готовишься по MMA, то нужно прекращать всю деятельность, потому что плохо соображаешь.

Если Владимир Владимирович [Путин] позвонит и скажет: «Володь, по ММА надо выйти. Один на один, как раньше богатырей, выставляем? Подерешься?» С каким-нибудь Александром Усиком. Тогда подерусь – за Россию-матушку. Даже в 84 кг. Если Владимир Владимирович позвонит, ты и до 57 сгонишь», – заявил Владимир Минеев.

Напомним, поединок по правилам бокса между Минеевым и Магомедом Исмаиловым состоится 19 июля в Москве.

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17 комментариев
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Если Путин позвонит и попросит Минеева спрыгнуть с 10 этажа он тоже согласится, эталонный турбо патриот.
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Так Володя давно уже всё делает для того, чтобы всё население укладывалось в 57 кг
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Так за Россию-матушку? Или за Путина-батюшку?
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Ответ selso99
Почему ещё не депутат?!
С прошлого года как депутат в Донецке 😐
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Почему ещё не депутат?!
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он точно на СВО, раз столько веса набрал?
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С каким Усиком он драться собрался?😂
Один за абсолюта в тяжах дерется, второй Володька ноунейм.
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Ответ Savvy Stranger
Усик твою флягу б подправил...
если в уличном бою ( или просто бой без каких-либо ограничений) , то Минеев всю дурь бы выбил из чубатого селюка и усик бы перекрасил свои шаровары в коричневый цвет. Володька более универсальный боец , и борцам и ударникам способен противостоять !
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"Если ты готовишься по MMA, то нужно прекращать всю деятельность, потому что плохо соображаешь." – парнишка и без ММА туговато соображает, богатырь, мля
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Ответ умрите фашики
он точно на СВО, раз столько веса набрал?
На сво но не на передке тоесть в боестолкновениях участия не принимает
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Ответ abdurashidov.albert@bk.ru
На сво но не на передке тоесть в боестолкновениях участия не принимает
если послушать его интервью, то он с передка и не уходит
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Так за Россию-матушку? Или за Путина-батюшку?
И то и другое. Молодец парень , уважает нашего президента
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