Жозе Альдо возобновит карьеру на турнире UFC 301 (Ag.Fight)

Теги легчайший вес UFC MMA Жозе Альдо Мераб Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Жозе Альдо возобновит карьеру после двухлетнего перерыва.

Как сообщает Ag.Fight, Жозе Альдо подерется на турнире UFC 301, который пройдет в ночь на 5 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Соперником бразильца станет Джонатан Мартинес, поединок пройдет в легчайшем весе.

В последний раз Альдо дрался в августе-2022, проиграв Мерабу Двалишвили. Альдо – бывший чемпион UFC в полулегком весе и экс-претендент на титул в легчайшем весе.

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2 комментария
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Видимо бабло у Жозебека закончилось. Впрочем, удачи!
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Иногда лучше не заходит в реку во второй раз
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