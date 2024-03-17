Жозе Альдо возобновит карьеру на турнире UFC 301 (Ag.Fight)
Жозе Альдо возобновит карьеру после двухлетнего перерыва.
Как сообщает Ag.Fight, Жозе Альдо подерется на турнире UFC 301, который пройдет в ночь на 5 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Соперником бразильца станет Джонатан Мартинес, поединок пройдет в легчайшем весе.
В последний раз Альдо дрался в августе-2022, проиграв Мерабу Двалишвили. Альдо – бывший чемпион UFC в полулегком весе и экс-претендент на титул в легчайшем весе.
Мераб Двалишвили: «После боя со мной Альдо завершил карьеру. С Сехудо будет то же самое»