Жозе Альдо возобновит карьеру на турнире UFC 301 (Ag.Fight)

Жозе Альдо возобновит карьеру после двухлетнего перерыва.

Как сообщает Ag.Fight, подерется на турнире UFC 301, который пройдет в ночь на 5 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Соперником бразильца станет Джонатан Мартинес, поединок пройдет в легчайшем весе.

В последний раз Альдо дрался в августе-2022, проиграв Мерабу Двалишвили. Альдо – бывший чемпион UFC в полулегком весе и экс-претендент на титул в легчайшем весе.

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