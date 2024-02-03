Турнир с участием Фьюри и Усика перенесут на другую дату, фанаты смогут вернуть билеты (Турки Аль Эш-Шейх)
В Саудовской Аравии перенесли турнир с участием Усика и Фьюри из-за травмы Тайсона.
«Компания объявляет о переносе долгожданного турнира, в главном событии которого должен был пройти бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Вечер состоится в другую дату, а фанаты могут вернуть купленные билеты.
Медицинская бригада оценит состояние глаза Фьюри, после чего мы будем лучше понимать сроки возвращения Тайсона», – сказано в заявлении Riyadh Season.
Фьюри превратился в антигероя – и это стыд. За него еще кто-то болеет?
Фьюри снялся с боя против Усика – получил жуткое рассечение и извинился перед миром. Ну-ну
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Писал ещё в прошлом году, что очень жду этого боя, но как-то боязно, что он всё таки случится...
Совпадение ли сегодняшняя сечка, каждый решает сам.
Мне интересно посмотреть как компании продвигавшие бой, рекламодатели и прочие заинтересованные прописали в контрактах его отмену. Страховые сейчас трещат по швам ))