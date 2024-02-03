Турнир с участием Фьюри и Усика перенесут на другую дату, фанаты смогут вернуть билеты (Турки Аль Эш-Шейх)

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

В Саудовской Аравии перенесли турнир с участием Усика и Фьюри из-за травмы Тайсона.

«Компания объявляет о переносе долгожданного турнира, в главном событии которого должен был пройти бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Вечер состоится в другую дату, а фанаты могут вернуть купленные билеты.

Медицинская бригада оценит состояние глаза Фьюри, после чего мы будем лучше понимать сроки возвращения Тайсона», – сказано в заявлении Riyadh Season.

Фьюри превратился в антигероя – и это стыд. За него еще кто-то болеет?

Фьюри снялся с боя против Усика – получил жуткое рассечение и извинился перед миром. Ну-ну

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Александр Усик

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8 комментариев
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да в какую другую дату? потом он начнет симулировать безумие или еще что-то в этом духе. это ж надо тяжу так бояться средневеса
+24
-5
+19
Фьюри - трус
+14
-1
+13
Полагаю ставки в сторону того, что бой состоится были где-то 100:1 ))
Писал ещё в прошлом году, что очень жду этого боя, но как-то боязно, что он всё таки случится...
Совпадение ли сегодняшняя сечка, каждый решает сам.
Мне интересно посмотреть как компании продвигавшие бой, рекламодатели и прочие заинтересованные прописали в контрактах его отмену. Страховые сейчас трещат по швам ))
+5
-1
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Пояс пусть отдает
+4
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+3
Версия Мэй-Пак 2.0
+2
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Эх, не тот Тайсон, не тот...
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Ответ Football_legend
Фьюри - трус
Я не люблю Фьюри, но считаю крайне маловероятным, что он трус. Скорее бизнесмен - посчитал, что шансов немного, и бой ему не выгоден. Ну или и вправду случайная сечка - всяко бывает. Но что он струсил - не верю.
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