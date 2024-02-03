Турнир с участием Фьюри и Усика перенесут на другую дату, фанаты смогут вернуть билеты (Турки Аль Эш-Шейх)

В Саудовской Аравии перенесли турнир с участием Усика и Фьюри из-за травмы Тайсона.

«Компания объявляет о переносе долгожданного турнира, в главном событии которого должен был пройти бой между и . Вечер состоится в другую дату, а фанаты могут вернуть купленные билеты.

Медицинская бригада оценит состояние глаза Фьюри, после чего мы будем лучше понимать сроки возвращения Тайсона», – сказано в заявлении Riyadh Season.

Фьюри превратился в антигероя – и это стыд. За него еще кто-то болеет?

Фьюри снялся с боя против Усика – получил жуткое рассечение и извинился перед миром. Ну-ну