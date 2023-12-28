Атлас – о Тайсоне: «Бой – это преодоление. В тех поединках, где нужно было что-то делать, он ничего не смог»

Теги Майк Тайсон Тедди Атлас бокс Бокс/MMA/UFC

Тедди Атлас объяснил, почему не считает Майка Тайсона великим боксером.

«Я не знаю, был ли он когда-нибудь великим. Да, Тайсон был сенсацией. Я признаю, что в нем было идеальное сочетание скорости и силы. Майк был одним из лучших панчеров с обеих рук. Были замечательные боксеры с правой рукой, такие как Эрни Шейверс, Деонтей Уайлдер и Макс Баер. Я не знаю, был ли кто-нибудь, кто мог бы бить настолько хорошо, как он, с любой руки, кроме Джо Луиса и еще пары боксеров.

Что нужно, чтобы стать великим? Не полагаться на слабости соперника. Быть великим – это уметь найти выход, когда твоего таланта недостаточно. Он не смог это сделать. Бой – это преодоление. Если исходить из моего определения, то Майк Тайсон провел всего шесть поединков в жизни. В тех боях, где нужно было что-то делать, он ничего не смог», – заявил Тедди Атлас.

Избитый Майком Тайсоном на борту самолета мужчина требует компенсацию в размере $450 тысяч

Майк Тайсон: «Я ставлю на Фьюри в поединке с Усиком, потому что он просто сильнее. Тайсон поймает его и победит»

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий тренер. Имеет право на мнение. Жаль только что скорее всего тут история с дочкой ооочень большое влияние оказывает на оценку.
0
0
0
Не, ну тренер, конечно, которого Тайсон выгнал. Лалонде он вообще чуть не застрелил. Потренировал Поветкина, шведскую сборную по боксу (уже смешно) и украинца гвоздика. Вот гвоздики пусть и забивает. А то что на Тайсона обижен — ну это нормально
0
0
0
Тайсону создали образ, которому он не соответствовал.
Он был мега талантлив, но никакой он не железный, и не величайший, конечно же.

Железный - это Марвин Хаглер, Холифилд, Хопкинс или Виталя Кличко, или тот же Мейвезер. Вот такие ребята не плывут под давлением, а скорее расцветают. Их менталка просто в космосе, в сравнении с такими бойцами, как Майк.

Ну и где Атлас не прав? Менталка слабая сторона Майка.
0
0
0
Ответ Yony
Не, ну тренер, конечно, которого Тайсон выгнал. Лалонде он вообще чуть не застрелил. Потренировал Поветкина, шведскую сборную по боксу (уже смешно) и украинца гвоздика. Вот гвоздики пусть и забивает. А то что на Тайсона обижен — ну это нормально
Макгиган и Брэдли это же никто вообще) и это только те кто сразу в голову пришел. Еще Мурер вот вспомнился. А так да, кроме гвоздика то и не было никого)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий