Атлас – о Тайсоне: «Бой – это преодоление. В тех поединках, где нужно было что-то делать, он ничего не смог»
Тедди Атлас объяснил, почему не считает Майка Тайсона великим боксером.
«Я не знаю, был ли он когда-нибудь великим. Да, Тайсон был сенсацией. Я признаю, что в нем было идеальное сочетание скорости и силы. Майк был одним из лучших панчеров с обеих рук. Были замечательные боксеры с правой рукой, такие как Эрни Шейверс, Деонтей Уайлдер и Макс Баер. Я не знаю, был ли кто-нибудь, кто мог бы бить настолько хорошо, как он, с любой руки, кроме Джо Луиса и еще пары боксеров.
Что нужно, чтобы стать великим? Не полагаться на слабости соперника. Быть великим – это уметь найти выход, когда твоего таланта недостаточно. Он не смог это сделать. Бой – это преодоление. Если исходить из моего определения, то Майк Тайсон провел всего шесть поединков в жизни. В тех боях, где нужно было что-то делать, он ничего не смог», – заявил Тедди Атлас.
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Он был мега талантлив, но никакой он не железный, и не величайший, конечно же.
Железный - это Марвин Хаглер, Холифилд, Хопкинс или Виталя Кличко, или тот же Мейвезер. Вот такие ребята не плывут под давлением, а скорее расцветают. Их менталка просто в космосе, в сравнении с такими бойцами, как Майк.
Ну и где Атлас не прав? Менталка слабая сторона Майка.