Камил Гаджиев: «Бивол готов к бою за звание абсолютного чемпиона»

Теги Камил Гаджиев Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев прокомментировал победу Дмитрия Бивола над Линдоном Артуром.

Поединок прошел в рамках боксерского турнира в Эр-Рияде. После боя Бивол заявил, что хочет подраться с победителем встречи между Каллумом Смитом и Артуром Бетербиевым.

«Безусловно, Бивол готов к бою за звание абсолютного чемпиона. После победы над Артуром, которая была предсказуемой для всех, кто следит за карьерой Дмитрия, этот бой будет очевидным и логичным шагом в карьере российского боксера. Это будет заслуженно и ожидаемо», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Так нам ждать боя Бивола и Бетербиева?

Бетербиев – о победе Бивола над Линдоном Артуром: «Не смотрел турнир»

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