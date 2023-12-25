Камил Гаджиев: «Бивол готов к бою за звание абсолютного чемпиона»

Камил Гаджиев прокомментировал победу Дмитрия Бивола над Линдоном Артуром.

Поединок прошел в рамках боксерского турнира в Эр-Рияде. После боя Бивол заявил, что хочет подраться с победителем встречи между Каллумом Смитом и .

«Безусловно, готов к бою за звание абсолютного чемпиона. После победы над Артуром, которая была предсказуемой для всех, кто следит за карьерой Дмитрия, этот бой будет очевидным и логичным шагом в карьере российского боксера. Это будет заслуженно и ожидаемо», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Так нам ждать боя Бивола и Бетербиева?

Бетербиев – о победе Бивола над Линдоном Артуром: «Не смотрел турнир»