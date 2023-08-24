Батыргазиев подерется с венесуэльцем Люсесом 20 октября в Перми

Теги бокс Альберт Батыргазиев Ural FC Бокс/MMA/UFC

Альберт Батыргазиев проведет поединок 20 октября в Перми.

Бой в легком весе пройдет под эгидой Ural FC в Перми 20 октября, соперник Альберта – 24-летний венесуэлец Эндер Люсес (20-0, 16 КО).

Батыргазиев – олимпийский чемпион 2020 года и начинающий профессионал с рекордом 9-0, 6 КО.

Батыргазиев об отказе боксировать с Загитовой: «Мастер-класс, открытая тренировка – вот как это должно было звучать. Все дошло до «профессионального боя»

Батыргазиев – о бое Бивола и Бетербиева: «Не хотел бы видеть это. Они мои соотечественники, пускай у обоих пояса останутся»

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