Батыргазиев подерется с венесуэльцем Люсесом 20 октября в Перми

Альберт Батыргазиев проведет поединок 20 октября в Перми.

Бой в легком весе пройдет под эгидой в Перми 20 октября, соперник – 24-летний венесуэлец Эндер Люсес (20-0, 16 КО).

Батыргазиев – олимпийский чемпион 2020 года и начинающий профессионал с рекордом 9-0, 6 КО.

Батыргазиев об отказе боксировать с Загитовой: «Мастер-класс, открытая тренировка – вот как это должно было звучать. Все дошло до «профессионального боя»

Батыргазиев – о бое Бивола и Бетербиева: «Не хотел бы видеть это. Они мои соотечественники, пускай у обоих пояса останутся»