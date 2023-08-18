Хрюнов заявил, что Кокляев может подраться с Оли Томпсоном

Теги Владимир Хрюнов Михаил Кокляев бокс Бокс/MMA/UFC

Оли Томпсон может подраться с Михаилом Кокляевым по правилам бокса.

«Томпсон победил Олейника и мы дали ему следующий бой. Победит в пятницу – сделаем еще один поединок. Он интересен и без победы.

Есть идея проведения его поединка с Михаилом Кокляевым, потому что они сталкивались как стронгмены. Это шикарный поединок по правилам бокса», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

Хрюнов – о причине отмены боя Ивана Емельяненко: «Там проблемы бытового характера. Кошка на руку прыгнула»

Хрюнов объяснил, почему не верит в бой Бивола и Бетербиева: «Этот поединок некому делать»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Адам Нинуху
Кокляев с выпученными глазами не понимая где он находится проиграет как проиграл Емельяненко. без негатива к Кокляеву это говорю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий