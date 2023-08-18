Хрюнов заявил, что Кокляев может подраться с Оли Томпсоном

Оли Томпсон может подраться с Михаилом Кокляевым по правилам бокса.

«Томпсон победил Олейника и мы дали ему следующий бой. Победит в пятницу – сделаем еще один поединок. Он интересен и без победы.

Есть идея проведения его поединка с , потому что они сталкивались как стронгмены. Это шикарный поединок по правилам бокса», – сказал промоутер .

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