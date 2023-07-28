Экс-боец UFC Тибау: «Хочу получить российский паспорт. Мне нравится ваш образ жизни»

Глейсон Тибау рассказал о желании получить российское гражданство.

«Хочу получить российский паспорт. Думаю, что это было бы хорошо. Удобно перелетать из России в Бразилию и обратно. Мне нравится Россия. У меня тут много друзей, мне нравится ваш образ жизни.

Много хороших людей, хорошая еда. Я был три раза в России. Первый раз я дрался в большом поединке на турнире RCC в Екатеринбурге, уютный город. Потом я еще раз был в Екатеринбурге, был там зимой и летом, мне очень нравится.

Следующий мой бой пройдет в Тюмени. Я наслаждаюсь тем, что попал сюда в это время года. Могу чаще гулять на улице», – сказал экс-боец UFC Глейсон Тибау.

40-летний Тибау провел в UFC 11 лет. 28 июля он подерется с Борисом Медведевым в соглавном событии турнира RCC 16.

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