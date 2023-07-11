Миша Тейт: «Нуньес никто не мог победить. Теперь в легчайшем дивизионе гораздо легче. Я могу взять титул за один бой»

Теги UFC MMA Миша Тейт Аманда Нуньес Бокс/MMA/UFC

Миша Тейт призналась, что уход Аманды Нуньес сильно изменил ситуацию в женском UFC.

«Изменился ли легчайший дивизион после ухода Аманды Нуньес? Это абсолютная правда. Здесь стало гораздо легче.

Никто из нас не имел шансов против Аманды. Теперь здесь стало гораздо свободнее, я могу взять титул за один или два боя. Понимаю, что это может звучать дико. Но у меня была легкая досрочная победа, а потом близкое поражение девушке из топ-5.

Я стремлюсь к тому, чтобы быть в числе лучших», – заявила экс-чемпионка UFC Миша Тейт.

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