UFC 290 – все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
В ночь на 9 июля в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 290. В главном событии пройдет поединок за титул в полулегком весе между Алексом Волкановски и Яиром Родригесом.
Где и во сколько смотреть UFC 290?
Бои основного карда начнутся около 05:00 по московскому времени. Посмотреть турнир можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец» и на платформе UFC Fight Pass.
Кард UFC 290
Помимо Волкановски и Родригеса подерутся:
Брэндон Морено vs Алешандре Пантожа;
Роберт Уиттакер vs Дрикус Дю Плесси;
Джалин Тернер vs Дэн Хукер;
Бо Никал vs Трисан Гор;
Робби Лоулер vs Нико Прайс.
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