Нганну и Усман окончили бизнес-школу Гарварда

Теги UFC Фрэнсис Нганну Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Камару Усман и Фрэнсис Нганну закончили курс по бизнесу в Гарварде.

«Одно из лучших решений, принятых мной в последнее время. Я так много узнал в Гарварде», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Камару Усман.

«Спасибо за потрясающий опыт в Гарварде. Никогда не забуду это», – написал на своей странице Фрэнсис Нганну.

Усман и Нганну посещали курс по бизнесу в сфере развлечений, медиа и спорта.

Том Аспинэлл: «Если и есть боксер, которого Нганну мог бы победить, то это Уайлдер»

Джейк Пол – Дане Уайту: «Когда ты контролировал Нганну, ты называл его самым крутым человеком на планете»

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hj5dtbypt9
Пройти курс <> закончить Гарвардскую школу бизнеса
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Акимов
Ответ Dmitry Shaolin
По идее должны были отсеяться на этапе вступительных. Хотя есть там вступительные не экзамены, а взносы - тогда ясно.
Курс по бизнесу это не бакалавриат или магистратура. Скорее всего просто платный 3-месячный курс. У многих вузов есть отдел повышения квалификации, который чисто деньги зарабатывает.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
толку то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий