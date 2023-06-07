Нганну и Усман окончили бизнес-школу Гарварда

Камару Усман и Фрэнсис Нганну закончили курс по бизнесу в Гарварде.

«Одно из лучших решений, принятых мной в последнее время. Я так много узнал в Гарварде», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Камару Усман.

«Спасибо за потрясающий опыт в Гарварде. Никогда не забуду это», – написал на своей странице .

Усман и Нганну посещали курс по бизнесу в сфере развлечений, медиа и спорта.

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