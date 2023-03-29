Дэн Харди: «Нганну в скором времени присоединится к PFL»

Теги UFC Дэн Харди тяжелый вес (MMA) PFL / WSOF Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Бывший боец UFC, а ныне руководитель отдела PFL по работе с бойцами из Европы Дэн Харди заявил, что Фрэнсис Нганну в скором времени подпишет контракт с организацией.

«Фрэнсис Нганну уже очень скоро присоединится к нам. Просто знаю, чувствую это. Это логичное решение.

PFL предлагает то, что он требовал от UFC. Все, что он просил, уже прописано в нашем контракте. Если мы сможем договориться по сумме, то он будет счастлив. А я уверен, что мы сможем прийти к соглашению», – сказал Харди.

Нганну рассказал, что близок к подписанию контракта с PFL или ONE

Фрэнсис Нганну: «Если мне придется выбирать организацию ММА, я бы рассмотрел три варианта: PFL, Bellator и ONE»

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3 комментария

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Артем
Ответ Aram Ambarsumyan
Хватит нести чушь! Фрэнсис просто лоханулся, ему предлагали за каждый бой по 5-6 млн долларов, но ему было мало! Я никогда в жизни не поверю что у PFL есть возможность ему столько платить! Просто у Фрэнсиса не осталось выбора!
видимо бой с фьюри не удался, придется соглашаться на то, что есть)
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Aram Ambarsumyan
Хватит нести чушь! Фрэнсис просто лоханулся, ему предлагали за каждый бой по 5-6 млн долларов, но ему было мало! Я никогда в жизни не поверю что у PFL есть возможность ему столько платить! Просто у Фрэнсиса не осталось выбора!
+2
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Marky777
Ответ Артем
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Ого, вы работаете в пфл? Круто
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Артем
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