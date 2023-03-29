Дэн Харди: «Нганну в скором времени присоединится к PFL»

Бывший боец , а ныне руководитель отдела PFL по работе с бойцами из Европы Дэн Харди заявил, что Фрэнсис Нганну в скором времени подпишет контракт с организацией.

«Фрэнсис Нганну уже очень скоро присоединится к нам. Просто знаю, чувствую это. Это логичное решение.

PFL предлагает то, что он требовал от UFC. Все, что он просил, уже прописано в нашем контракте. Если мы сможем договориться по сумме, то он будет счастлив. А я уверен, что мы сможем прийти к соглашению», – сказал Харди.

Нганну рассказал, что близок к подписанию контракта с PFL или ONE

Фрэнсис Нганну: «Если мне придется выбирать организацию ММА, я бы рассмотрел три варианта: PFL, Bellator и ONE»