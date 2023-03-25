Коди Гарбрандт: «На днях мне позвонил Абдель-Азиз и предложил реванш с Крузом»

Боец легчайшего веса UFC Коди Гарбрандт заявил, что летом 2023 года может подраться с Домиником Крузом.

Также Коди вспомнил их бой в 2016 году, когда Гарбрандт победил единогласным решением судей.

«Это был хороший бой, он – легенда спорта. Это был великий вечер для меня – провести такой сильный бой против одного из величайших бойцов легчайшего веса.

Он все еще здесь, продолжает работать и делать свое дело. Забавно, что на днях позвонил мне и сказал: «Эй, не хочешь ли ты провести матч-реванш с Домиником Крузом в июле?»

Я ничего не имею против Доминика, я очень уважаю его – не то чтобы я не уважал его до нашего боя. Я очень уважаю его, вы знаете, и понимаю его.

Мы много общаемся, пересекаемся друг с другом... Я хочу сказать, что та ночь была просто моей», – сказал Коди.

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