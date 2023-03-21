ЧБД возвращается официально — интернет-шоу «Что было дальше» вновь будет выходить после годичного перерыва. Вокруг нового сезона много инсайдерской информации, включая сведения о гостях шоу или ведущих. Мы попытались разобраться в этом потоке и разложить все по полочкам. Сразу скажем, что ЧБД не будет выходить на YouTube, и зрителей ожидает сюрприз в виде нового гостя. Кроме Лисевского мы увидим Хасбуллу Магомедова.

Дата выхода ЧБД с Хасбиком

Съемки четвертого сезона были окружены тайнами. Авторы попытались максимально обезопасить свое детище от сливов любой информации вплоть до того, что зрителей, приглашенных для участия в программе просили сдать все гаджеты, любая съемка была запрещена. Об этом в своем интервью в рамках шоу-программы «Опять не Гальцев» рассказал ведущий Нурлан Сабуров. Съемки первого выпуска нового сезона прошли 5 марта, а премьера состоится 1 апреля, что весьма символично.

Первый гость четвертого сезона ЧБД — Хасбик

С блогером Хасбуллой Магомедовым из Дагестана многие познакомились благодаря социальным сетям и его вирусным видео о клубнике в тиктоке. Его ролик про ягоду-бомбу взорвал интернет, к тому же многих привлекла необычная внешность Хасбика, его рост составляет чуть более девяносто сантиметров.

И ладно бы только ролик. Хасбик теперь звезда те только тиктока, но крупной спортивной организации UFC. Продвигать его начал основатель Hype FC Асхаб Тамаев, который познакомил Хасбуллу с многими профессиональными спортсменами. Более того, блогер сам принял участие в одном из боев, когда вышел в октагон против Абдурозика. Впоследствии Хасбулла заключил пятилетний договор с UFC и стал представлять промоушен, посещая различные турниры и ивенты.

Популярность Хасбика вышла далеко за пределы нашей страны. В игре UFC 4 добавлен скин с блогером. Кроме того с Хасбуллой связано много мемов и выпускается мерч. Думается, что авторы шоу не прогадали с первым гостем, пусть официально пока никто не говорил, что Хасбик появится в «Что было дальше»

Будет ли участвовать в ЧБД Лисевский?

Многие поклонники шоу ждут, что компанию Хасбику в качестве гостя программы в новом сезоне составит Богдан Лисевский, причем на его участие указывают многие факты и сведения. Кроме него возможно участие бывшей балерины Анастасии Волочковой. По крайней мере в социальных сетях она об этом уже заявляла. Правда, из ее поста «Собираюсь на съемочку ЧБД» непонятно, собиралась она туда как гость или как зритель. С другой стороны, ее наряд, — красное длинное платье, недвусмысленно намекает, что Анастасия будет еще одним гостем.

Где смотреть «Что было дальше» с Хасбиком

Вокруг самого YouTube ходят много слухов. Закроют видеохостинг или нет, ЧБД на нем уже не выйдет. Впрочем, проблем с просмотром не будет. В конце минувшего года ВКонтакте приобрел часть Medium Quality, а это значит, что все программы продакшена можно смотреть в этой социальной сети. Речь идет не только о ЧБД, но и о таком популярном контенте как LABELCOM, «Внутри Лапенко» и Big Russian Boss Show.

Новые реалии диктуют новые правила. Уже были разговоры о том, что формат шоу несколько изменится, но что именно ждет зрителей пока неизвестно. Следует дождаться нового выпуска, тем более что День смеха не за горами.

По итогу

Все вышеперечисленные сведения пока не подтверждены официально, но близки к истине. И это только то, что утекло в информационное пространство. Наверняка нас ждет много новых сюрпризов. Ажиотаж вокруг четвертого сезона становится все больше, градус ожиданий растет.