Уайт – о нежелании Двалишвили драться со Стерлингом: «У этой истории не будет хорошего конца»

Теги UFC Дана Уайт Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Петр Ян – Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал решение Мераба Двалишвили не драться с чемпионом организации Алджамейном Стерлингом.

«Мераб предпочел бы, чтобы через него перепрыгивали ребята, находящиеся ниже в рейтинге? Драться с лучшими бойцами дивизиона, не имея возможности получить пояс… Я не советую Мерабу идти по такому пути.

Разве ты не можешь желать того, что есть у твоего друга, оставаясь при этом в хороших отношениях?

У этой истории не будет хорошего конца. Но он большой мальчик, он сам примет решение», – заявил Уайт.

На UFC Fight Night 221 Двалишвили победил Петра Яна единогласным решением судей.

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6 комментариев

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elderov181380@gmail.com
Ответ Rocci
не особо интересный у них дивизион
С возвращением Сехудо станет интереснее
+1
0
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AVKU
Стерлингу недолго осталось чемпионить. Сехудо его пройдет легко. Поэтому, проблемы не будет.
+1
-2
-1
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Rocci
не особо интересный у них дивизион
+1
-2
-1
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artem klishin
Ответ LNk O
Если не хочет драться с другом у которого пояс, значит знает, что шансы проиграть слишком высоки)
надуманная взаимосвязь
+2
-2
0
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LNk O
Если не хочет драться с другом у которого пояс, значит знает, что шансы проиграть слишком высоки)
0
-4
-4
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уличный иуда
"Но он большой мальчик, он сам примет решение"
С этой фразы меня почему то прорвало
0
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