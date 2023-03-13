Уайт – о нежелании Двалишвили драться со Стерлингом: «У этой истории не будет хорошего конца»

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал решение не драться с чемпионом организации .

«Мераб предпочел бы, чтобы через него перепрыгивали ребята, находящиеся ниже в рейтинге? Драться с лучшими бойцами дивизиона, не имея возможности получить пояс… Я не советую Мерабу идти по такому пути.

Разве ты не можешь желать того, что есть у твоего друга, оставаясь при этом в хороших отношениях?

У этой истории не будет хорошего конца. Но он большой мальчик, он сам примет решение», – заявил Уайт.

На UFC Fight Night 221 Двалишвили победил Петра Яна единогласным решением судей.

Двалишвили хочет драться с победителем боя Вера – Сэндхаген: «Если UFC предложит, я соглашусь»