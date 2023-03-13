Уайт – о нежелании Двалишвили драться со Стерлингом: «У этой истории не будет хорошего конца»
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал решение Мераба Двалишвили не драться с чемпионом организации Алджамейном Стерлингом.
«Мераб предпочел бы, чтобы через него перепрыгивали ребята, находящиеся ниже в рейтинге? Драться с лучшими бойцами дивизиона, не имея возможности получить пояс… Я не советую Мерабу идти по такому пути.
Разве ты не можешь желать того, что есть у твоего друга, оставаясь при этом в хороших отношениях?
У этой истории не будет хорошего конца. Но он большой мальчик, он сам примет решение», – заявил Уайт.
На UFC Fight Night 221 Двалишвили победил Петра Яна единогласным решением судей.
Двалишвили хочет драться с победителем боя Вера – Сэндхаген: «Если UFC предложит, я соглашусь»
С этой фразы меня почему то прорвало