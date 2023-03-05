Шавкат Рахмонов: «Колби, готовься!»

После победы над Джеффом Нилом казахстанец Шавкат Рахмонов бросил громкий вызов:

«Колби Ковингтон, готовься! Эдвардс, Усман, я иду! Один из вас со мной будет драться», – сказал боец из Казахстана.

На UFC 285 в Лас-Вегасе Рахмонов победил Нила удушающим приемом в третьем раунде.

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