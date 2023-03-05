Шавкат Рахмонов: «Колби, готовься!»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Бокс/MMA/UFC

После победы над Джеффом Нилом казахстанец Шавкат Рахмонов бросил громкий вызов:

«Колби Ковингтон, готовься! Эдвардс, Усман, я иду! Один из вас со мной будет драться», – сказал боец из Казахстана.

На UFC 285 в Лас-Вегасе Рахмонов победил Нила удушающим приемом в третьем раунде.

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4 комментария

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Собака хаски в маске
Колби уже кто только не вызывал, даже Майкл Кьеза
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Andrey Happy
Ответ Isa Babaev
Бедный Колби, у него нет выбора, его и Чамаев и Шавхат вызывают, и он сам наверное понимает что это не пенсионеры Вудли и Майя, либо выходить и жестко быть уничтоженным либо в беллатор уходить
Всё повторяется по кругу… Какие глупые игры… 😔
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Алан Колбаскин
Сначала прочитал Колби долбится
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+1
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Isa Babaev
Бедный Колби, у него нет выбора, его и Чамаев и Шавхат вызывают, и он сам наверное понимает что это не пенсионеры Вудли и Майя, либо выходить и жестко быть уничтоженным либо в беллатор уходить
+3
0
+3
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