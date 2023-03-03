Джонс – о статусе величайшего: «Мне уже нечего доказывать»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе высказался о репутации лучшего бойца в истории.

«Господь одарил меня большим талантом.

Ради величия я обязан поставить все на кон. Именно это я и сделаю. Считаю, что мне уже нечего доказывать, но хочу быть примером для людей. Люди должны видеть, что всегда можно добиться большего, что успеха достигают не случайно.

Я проделал большую работу и заслужил эту победу. Ее я и добьюсь», – сказал Джонс во время пресс-конференции.

Джон Джонс подерется с Сирилом Ганом за вакантный титул чемпиона в тяжелом весе на турнире UFC 285.

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