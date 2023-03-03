Дана Уайт: «Джонс – величайший на все времена»

Президент UFC Дана Уайт оценил степень величия экс-чемпиона организации в полутяжелом весе .

«Можно ли будет считать Джонса величайшим, если он снова завоюет пояс? Не встречал людей, которые думали бы иначе. Но если такие споры существуют – они точно будут закрыты.

Джон – непобежденный боец, его рекорд должен быть 27-0. Он выиграл тот бой [в 2009 году Джонс был дисквалифицирован в бою с Мэттом Хэмиллом из-за запрещенного удара]. Это должна быть досрочная победа, а не дисквалификация. Посмотрите на бойцов, которых он одолел. Это просто невероятно. Нельзя отрицать, что он величайший на все времена», – сказал Уайт во время пресс-конференции.

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