Дана Уайт: «Джонс – величайший на все времена»

Теги UFC Дана Уайт Джон Джонс UFC 285 Джонс - Ган Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт оценил степень величия экс-чемпиона организации в полутяжелом весе Джона Джонса.

«Можно ли будет считать Джонса величайшим, если он снова завоюет пояс? Не встречал людей, которые думали бы иначе. Но если такие споры существуют – они точно будут закрыты.

Джон – непобежденный боец, его рекорд должен быть 27-0. Он выиграл тот бой [в 2009 году Джонс был дисквалифицирован в бою с Мэттом Хэмиллом из-за запрещенного удара]. Это должна быть досрочная победа, а не дисквалификация. Посмотрите на бойцов, которых он одолел. Это просто невероятно. Нельзя отрицать, что он величайший на все времена», – сказал Уайт во время пресс-конференции.

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13 комментариев

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iceman#27
Джонс невероятный боец, но считать величайшим бойцом всех времен человека, который был столько раз пойман на допинге, это просто бред
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maga.2303za1@mail.ru
Ответ Максим Медов
Согласился бы, если бы не анаболики. Можно закрыть глаза на его нарушение правил во время боя. Даже на анаболики можно было бы закрыть глаза, вернее сделать вид, что они случайно попали, всякое бывает. Но блин, он же как дурак еще ПКТ проходил с тамоксифеном. И анастразол глотал, чтобы эстрогены на курсе сбить, которые тоже под запретом. 😂 Ладно если бы был сомнительный допинг в виде мельдония, который погоды не делает, но сидеть на туринаболе?! 😀 На таком грубом примитивном анаболике. Ну и как я написал выше, препарат для снижения эстрогенов ставит на нет версию случайного попадания. Слишком много должно быть всё случайно. И анаболик случайно и ингибитор аромотазы случайно... Да и пошел на сделку как крыса, сдал всех своих сокомандников в обмен на уменьшение срока. А когда стал выступать без фармы, то был сам не свой, тень прошлого Джонса. Так что, какой нормальный человек назовет его великим?!
Я нормальный и считаю его величайшим бойцом всех времен
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daiv18
Жаль Федор не родился на лет 10 позже, может быть увидели бы зарубу двух величайших бойцов в истории.
Сложно понять кто круче, хоть Федор и спорно победил Рикарду Ароне, но он разносил всех в пух и прах, кроме пожалуй Рендлмана
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daiv18
Ответ alexander bakulin
кто-нибудь верит, что стероидный мошенник, 3 года пребывая вне допинг пула, употреблял лишь здоровую пищу и витамины, и честным способом "подкачался" до 120 кг?
На нем много жира, он точно не на стероидах массу поднял.
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Максим Медов
Ответ Azamat Abdukadyroff
Ну если Джонс пройдёт Гана уверенно, он станет лучшим среди лучших в истории
Нет, можно было бы еще признать такое, если бы переехал Нганну. И не просто бы переехал, а деклассировал. Но этот бой никогда не состоится, увы.
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АРХАТ
У Джонса высокий центр тяжести, но затащить его в партер архисложно. В чём подвох, он уникум?
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Максим Медов
Согласился бы, если бы не анаболики. Можно закрыть глаза на его нарушение правил во время боя. Даже на анаболики можно было бы закрыть глаза, вернее сделать вид, что они случайно попали, всякое бывает. Но блин, он же как дурак еще ПКТ проходил с тамоксифеном. И анастразол глотал, чтобы эстрогены на курсе сбить, которые тоже под запретом. 😂 Ладно если бы был сомнительный допинг в виде мельдония, который погоды не делает, но сидеть на туринаболе?! 😀 На таком грубом примитивном анаболике. Ну и как я написал выше, препарат для снижения эстрогенов ставит на нет версию случайного попадания. Слишком много должно быть всё случайно. И анаболик случайно и ингибитор аромотазы случайно... Да и пошел на сделку как крыса, сдал всех своих сокомандников в обмен на уменьшение срока. А когда стал выступать без фармы, то был сам не свой, тень прошлого Джонса. Так что, какой нормальный человек назовет его великим?!
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alexander bakulin
кто-нибудь верит, что стероидный мошенник, 3 года пребывая вне допинг пула, употреблял лишь здоровую пищу и витамины, и честным способом "подкачался" до 120 кг?
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alexander bakulin
величайший на все времена стероидный мошенник.
жулик, 3 раза пойманный за руку на стероидах (ещё 2 раза на обычной наркоте).
других, настолько наглых допингистов, в ММА не было.
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Iuasanotu
Ответ Azamat Abdukadyroff
Ну если Джонс пройдёт Гана уверенно, он станет лучшим среди лучших в истории
Ган мешок, которого опускал Туиваса.
Даже мешок Волков имел шансы выиграть
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pasha_t
Так говорил когда Кебаб дрался
Когда Конор
Сен Пьер
И теперь опять Джонс величайший
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Azamat Abdukadyroff
Ну если Джонс пройдёт Гана уверенно, он станет лучшим среди лучших в истории
Думаю он и так лучший среди лучших , а кто если не он , ему уже нечего доказывать , он и так лучший в истории юфс)
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Azamat Abdukadyroff
Ну если Джонс пройдёт Гана уверенно, он станет лучшим среди лучших в истории
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