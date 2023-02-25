Мейвезер не пришел на взвешивание перед боем с Чалмерсом, потому что праздновал день рождения

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях не явился на церемония взвешивания перед боем с британским бойцом Аароном Чалмерсом.

Мейвезер праздновал 46-й день рождения. Организаторы отмечают, что бой состоится в любом случае.

Изначально американец должен был подраться с кикбоксером Лиамом Харрисоном, но тот выбыл из-за травмы. Его заменил Чалмерс.

Боксерский поединок между Мейвезером и Чалмерсом состоится 25 февраля в Лондоне.

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