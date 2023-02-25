Мейвезер не пришел на взвешивание перед боем с Чалмерсом, потому что праздновал день рождения
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший не явился на церемония взвешивания перед боем с британским бойцом Аароном Чалмерсом.
Мейвезер праздновал 46-й день рождения. Организаторы отмечают, что бой состоится в любом случае.
Изначально американец должен был подраться с кикбоксером Лиамом Харрисоном, но тот выбыл из-за травмы. Его заменил Чалмерс.
Боксерский поединок между Мейвезером и Чалмерсом состоится 25 февраля в Лондоне.
Флойд Мейвезер: «Есть только две вещи, которые мы смело можем называть совершенными – Бог и мой боксерский рекорд»
Флойд Мейвезер = культ денег: стал миллиардером и за 10 лет заработал больше Роналду и Месси
3 комментария