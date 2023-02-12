Где смотреть UFC Fight Night 219 Андраде — Блэнчфилд: во сколько начало прямой трансляции 19 февраля по Мск

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В ночь с 18 по 19 февраля 2023 года на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, США будет проведен турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 219. В главном событии состоится схватка в наилегчайшем весе между Джессикой Андраде и Эрин Блэнчфилд.

Джессика Андраде — бразильская спортсменка, боец смешанного стиля (наилегчайший вес). Свою профессиональную карьеру бойца начала в 2011 году, а на сегодняшний день в ее активе 24 победы и 9 поражений. Ранее Андраде являлась чемпионкой по версии UFC в минимальном весе, а сейчас занимает 3 строчку рейтинга в наилегчайшем весе и 7 строчку независимо от категории. Ее крайняя схватка состоялась 21 января этого года против Лорен Мёрфи. В этом бою Джессика Андраде одержала победу единогласным решением судей.

Эрин Блэнчфилд — американская спортсменка, боец смешанных единоборств (наилегчайший вес). На протяжении 4 лет выходит в октагон в качестве профессионала, а сейчас на ее счету 10 побед и всего 1 поражение. Она находится на 10 строчке официального рейтинга UFC в наилегчайшей весовой категории. Предыдущий бой спортсменки состоялся 12 ноября 2022 года, ее противницей была Молли МакКэнн. В этой схватке Эрин Блэнчфилд одержала победу болевым приемом.

Где смотреть UFC Fight Night 219, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • прелимы начнутся в 00:00 по мск
  • начало основного карда в 03:00 по мск

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