Даниэль Кормье: «Если Гейджи проиграет Физиеву, ему будет труднее вернуться в топ»
Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье поделился ожиданиями от боя Рафаэля Физиева и Джастина Гейджи.
«Гейджи – этот тот, кто убьет или будет убитым. Его менталитет все тот же. Он просто сумасшедший боец, которому нравится рубка, и то же самое я могу сказать о Физиеве.
Это будет интересный бой. В этом поединке многое может поменяться в рейтинге легкого дивизиона.
Если Гейджи проиграет, ему будет труднее вернуться в топ», – считает Кормье.
Бой Физиева и Гейджи состоится 18 марта на UFC 286 в Лондоне.
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