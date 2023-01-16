Экс-боец UFC – о борьбе с лейкемией: «Я никогда не был так мотивирован и готов к лучшему»
Майк Свик, бывший боец UFC, рассказал о борьбе с четвертой стадией онкологического заболевания.
43-летний спортсмен пытается вылечиться от лимфобластной лимфомы.
«Для тех из вас, победителей, у кого возникли проблемы с поиском мотивации. В 43 года 2022 год был одним из самых успешных в моей жизни.
Это был также один из самых счастливых лет в моей жизни. Я никогда не был более голодным, мотивированным и готовым к лучшему…
И, да, я буквально нахожусь в своей больничной палате прямо сейчас, продолжая свою годичную битву с 4-й стадией лимфобластной лимфомы, лейкемией.
1 час, 2 минуты и 57 секунд до моего 8-часового сеанса химиотерапии, наконец, закончится в течение дня. Я не могу дождаться завтрашнего дня, а еще больше – возвращения», – написал Свик в соцсетях.
Свик провел 22 боя в профессиональных ММА, одержав 15 побед. Последний раз он выходил в клетку в 2015 году, проиграв Алексу Гарсии.
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