Экс-боец UFC – о борьбе с лейкемией: «Я никогда не был так мотивирован и готов к лучшему»

Теги происшествия UFC Майк Свик Бокс/MMA/UFC

Майк Свик, бывший боец UFC, рассказал о борьбе с четвертой стадией онкологического заболевания.

43-летний спортсмен пытается вылечиться от лимфобластной лимфомы.

«Для тех из вас, победителей, у кого возникли проблемы с поиском мотивации. В 43 года 2022 год был одним из самых успешных в моей жизни.

Это был также один из самых счастливых лет в моей жизни. Я никогда не был более голодным, мотивированным и готовым к лучшему…

И, да, я буквально нахожусь в своей больничной палате прямо сейчас, продолжая свою годичную битву с 4-й стадией лимфобластной лимфомы, лейкемией.

1 час, 2 минуты и 57 секунд до моего 8-часового сеанса химиотерапии, наконец, закончится в течение дня. Я не могу дождаться завтрашнего дня, а еще больше – возвращения», – написал Свик в соцсетях.

Свик провел 22 боя в профессиональных ММА, одержав 15 побед. Последний раз он выходил в клетку в 2015 году, проиграв Алексу Гарсии.

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1 комментарий

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mega.fly
Держись Майк, надеемся на твою победу
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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