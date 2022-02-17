Бывший боец UFC рассказал о борьбе с раком: «Первый раунд точно остался за мной!»

42-летний американский экс-боец UFC Майк Свик рассказал о заболевании раком.

«Иногда жизнь подкидывает вам лимоны, а иногда целое лимонное дерево падает вам на голову.

В любом случае, для тех, кто интересуется, где я был последние пять недель, – я боролся с раком. Это самая тяжелая и агрессивная битва, которую я когда-либо вел.

Я продолжал химиотерапию через день в течение трех недель, ежедневно употребляя только органические продукты, убивающие рак на растительной основе. Через семь дней более 15 опухших лимфатических узлов на моей шее полностью исчезли.

За все время ни разу не было ни одной лихорадки, и жизненные показатели всегда были в норме. Первый раунд точно остался за мной! Затем я продолжил ту же химиотерапию и процедуру на растительной основе, больше не голодая, пока не выписался пару дней назад.

Сейчас я выздоравливаю дома и действительно чувствую себя потрясающе в моральном плане! Жизненно важные показатели в порядке, но из-за химиотерапии все еще присутствуют слабость и недостаток веса.

По-видимому, это заболевание было у меня больше семи месяцев, пока я сам того не знал — даже после прохождения первоначальной биопсии моего лимфатического узла. Поскольку все жизненно важные показатели были в порядке, и я сдал все регулярные анализы, мы предположили, что это побочные эффекты вакцины, так как узлы опухли буквально на следующий день после того, как я ее сделал.

Итак, если вы прокрутите мой инстаграм на семь месяцев назад, вы увидите, как мне было весело с раком, и я даже не знал об этом. Свободное плавание, прыжки с парашютом, тренировки… Своего рода сумасшествие. Будьте в безопасности и никогда не верьте в первый диагноз», – написал Свик.

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