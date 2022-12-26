Волкановски рассказал, как наказал самбиста на тренировке: «Обычно я не делаю такого, но мне нужно было кое-что доказать»

Чемпион UFC в полулегком весе и лидер рейтинга P4P Алекс Волкановски рассказал, что однажды избил самбиста на тренировке, которого он нанял для совместных тренировок.

Австралиец не стал называть имени спортсмена, но сказал, что решил наказать его из-за неподобающего поведения.

«Там была целая история, я не буду вдаваться в подробности – в конце концов этот парень прибыл, но он был не слишком уважительным в переговорах.

Фактически мы пригласили его, чтобы преподать ему урок. Обычно я так не делаю, но на этот раз, когда он начал говорить «вам нужно сделать то, вам нужно сделать это», я очень быстро ему показал, что нам ничего не нужно.

Обычно я не делаю такого на тренировках, но на этот раз мне нужно было кое-что доказать. Это сделал не только я. Некоторые из наших парней тоже показали ему, что к чему», – сказал Волкановски.

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