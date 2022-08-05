Альберт Батыргазиев: «Спасибо Загитовой, что захотела провести боксерскую активность. Но я удивлен, почему это преподносилось в качестве спарринга или боя»

Олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев рассказал о несостоявшемся мастер-классе с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.

Ранее фигуристка посетила День Московского спорта в «Лужниках», где провела совместную тренировку по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым. Изначально сообщалось, что Загитова выступит вместе с Батыргазиевым.

– Когда вбиваешь вашу фамилию в поисковике раздела «новости», сразу высвечивается в том числе Загитова.

– У меня нет никакого дискомфорта из‑за этой ситуации. Спасибо Алине за то, что захотела провести боксерскую активность. Но я удивлен, почему это преподносилось в качестве спарринга или какого‑то боя… Эту формулировку взяли из воздуха.

Я должен был просто провести открытую тренировку, мастер‑класс, но на тот момент меня беспокоили последствия старой травмы. Я поддерживаю желание Загитовой заниматься боксом, если она этого хочет. Бокс помогает развиваться и укрепляет внутренний стержень, – сказал Батыргазиев.

Мы внимательно посмотрели на Загитову в боксе. Знаете, а она в порядке – есть только один недостаток

😱 Загитову перепутали с Валиевой на боксерском шоу! Ведущий дважды назвал ее Камилой – Алина поморщилась и поправила