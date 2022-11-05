Артем Резников: «Сразу поставил деньги на Вартаняна, потому что был уверен в его победе над Раисовым»

Боец лиги ACA Артем Резников прокомментировал победу над в полуфинале Гран-при легковесов.

«Я так и предполагал, когда увидел, каким свежим на пресс-конференции был Вартанян, и как выглядел Раисов. Сразу поставил деньги на Эдуарда, потому что был уверен в его победе.

Он навязал темп, шел вперед, брал клинч. Раисов после первого осекся и не мог работать. Даже гильотину, которую он пытался делать, ее делаю в основном новички.

Никто не делает гильотину, когда тебя поджимают у клетки. Тем более атакуют», – сказал Резников.

Вартанян в финале Гран-при ACA встретится с победителем полуфинала между Резниковым и Андреем Кошкиным, который состоится 23 декабря на ACA 150.

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