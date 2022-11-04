Российский боец ММА назвал фаворита гран-при АСА: «Я не вижу того, кто способен остановить борьбу Резникова»

Российский боец ММА Алексей Махно назвал фаворита гран-при АСА в легком весе:

«Я считаю, что фаворит этого гран-при Артем Резников. Я не вижу того, кто способен остановить его борьбу. Мы видели, как Резников продышал пять раундов в бою с Дэйви Рамосом. Пять раундов, не останавливаясь ни на секунду. Кто-то говорит, что он там бегал, но это говорят не разбирающиеся в спорте люди. Попробуй пять раундов просто на ногах подвигаться без ударов. Уровень борьбы Резникова настолько высокий что он сам решает, где будет проходить поединок: в стойке или в партере. Удержать его на полу не видится возможным, а вот он удержит на полу любого. Я вижу Артема Резникова ярким фаворитом этого гран-при. Я считаю, что Резников выиграл у Рамоса гораздо убедительнее, чем Махачев. Резников бил его в стойке, Резников переводил его, когда хотел, на полу он тоже его добивал. Даже близко не было момента, чтобы Дэйви Рамос смог показать свой хваленый грэпплинг. В этом бою Артем делал все, что нужно для убедительной победы, ни больше, ни меньше. Мы встретились с ним сразу, как только он вышел из клетки. У него даже одышки не было. Человек только что провел пятираундовый бой и побил сильного спортсмена и даже не устал как бы. Это о многом говорит»

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